Portimonense - Arouca: Um empate justo com muito ferro

O Portimonense recebeu este sábado o Arouca e empatou (1-1) numa partida equilibrada e de qualidade. A formação de Paulo Sérgio falhou, assim, o ataque ao quarto lugar da classificação.Os arouquenses entraram mais acutilantes e criaram as primeiras ocasiões. Na sequência da marcação de um canto, Campi atirou ao poste da baliza de Samuel Portugal. O Arouca reagiu e Lucas Fernandes e Aponza, no mesmo minuto (26’), estiveram muito perto de marcar. As oportunidades dividiram-se pelas duas equipas, mas o intervalo chegou sem golos.Na segunda metade, o Arouca manteve a intensidade e André Silva (51’), depois de uma defesa de Samuel Portugal, recarregou para inaugurar o marcador. O golo adversário fez o Portimonense baixar à terra. Os algarvios reentraram na partida e Luquinha (70’), também numa recarga, desta vez numa bola devolvida pelo poste, igualou. As forças equilibraram-se, Bukia (81’) ainda atirou ao poste mas a divisão de pontos manteve-se até final.