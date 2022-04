Portimonense conquista três pontos preciosos na luta pela manutenção

Foi um jogo de extrema importância nas contas da permanência. O Portimonense mostrou mais garra e ganhou por 1-0, garantindo três preciosos pontos que lhe garantem, praticamente, a manutenção na I Liga.









A 1ª parte foi dominada pelos algarvios, que tiveram uma grande oportunidade com um cabeceamento de Filipe Relvas desviado para a trave por Pasinato. Mas foi Welinton que aos 14’, num lance estranho, abriu o marcador.

O 2º tempo começou com um remate rasteiro de Rafael Martins. Welinton esteve perto de marcar o segundo, de fora da área. Os cónegos quase empataram com um forte remate de Jefferson, mas Samuel fez uma enorme defesa. O Portimonense subiu ao 11º lugar, com 35 pontos. Já a equipa de Sá Pinto continua na zona da linha de água, com 26 pontos.



Polémica com pontos divididos

Gil Vicente e Paços de Ferreira empataram ontem (1-1) num jogo empolgante e com alguma polémica à mistura. O 1º tempo ficou marcado por oportunidades para as duas equipas. Andrew negou o golo a Marco Baixinho e Matheus Bueno respondeu pelo Gil com um remate à barra, antes de Elder Santana protagonizar mais uma jogada que poderia ter dado vantagem à equipa da casa já em cima do intervalo.



A 2ª parte começou praticamente com Rui Costa a assinalar penálti a favor do Paços, por alegada falta de Lucas sobre Nuno Santos. Antunes não desperdiçou e, na sequência do lance, Ricardo Soares acabou expulso. Pouco depois, Andrew negou o 2-0 a Uilton. O empate surgiria aos 73’, pelo recém-entrado Fran Navarro na sequência de uma jogada de insistência.



Empate no duelo insular

O Santa Clara adormeceu à sombra de uma vantagem de dois golos e acabou por permitir o empate ao Marítimo no duelo insular. Os açorianos, a jogarem em casa, assumiram as despesas do jogo e Tagawa encarregou-se de bisar (5’ e 33’). Dois tiros que desorientaram os maritimistas, que só recuperaram após o intervalo. Vasco Seabra arriscou tudo com as entradas de Rafik e de Vidigal e ganhou a aposta. O Marítimo instalou-se no meio-campo contrário e acelerou. O fluxo ofensivo acabou por traduzir-se em dois golos. O primeiro por Alipour a passe de Vidigal e o segundo por Wink com assistência de Clésio. Empate justo.