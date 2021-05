Portimonense garante objetivo da época frente ao Sp. Braga

O Portimonense garantiu a manutenção na Liga. A equipa algarvia empatou esta quarta-feira em casa frente ao Sp. Braga, que entrou em campo apenas com três titulares da última jornada.





Na primeira parte, o jogo foi equilibrado e sem grandes oportunidades de golo, mas com os minhotos a mostrarem sempre melhor organização. O lance de maior perigo aconteceu aos 40', com um remate de Borja para uma boa defesa do guarda-redes do Portimonense. Os bracarenses pediram também um penálti por mão na bola de Willyan (14’), mas o árbitro ajuizou bem e não assinalou. Na segunda parte, o jogo foi mais emotivo e houve mais oportunidades. Com o aproximar do fim, o Portimonense optou por gerir o resultado, que servia os seus objetivos.



