Portimonense regressa às vitórias frente ao Famalicão

Depois de nove jogos sem vencer, o Portimonense regressou este sábado às vitórias, por 2-1, frente à equipa sensação da Liga, o Famalicão.Os algarvios já não venciam desde a segunda jornada, a 19 de agosto, na visita a Tondela, e somavam nove jogos consecutivos na prova sem celebrar vitórias. Este sábado, regressou a festa e a esperança na permanência na Liga, com a obtenção de três pontos que afastam a equipa da linha de água.A primeira parte começou dividida, mas o Portimonense cresceu muito, principalmente por culpa de Aylton Boa Morte, que foi sempre o mais inquieto. Pelo meio, Anzai falhou à boca da baliza num golo quase certo. Teve de ser outra vez Aylton a acelerar o jogo e a fazer o cruzamento de morte para Dener rematar de primeira e abrir a porta da baliza de Defendi, aos 33’.No segundo tempo, a equipa do norte subiu muito de rendimento, com Pedro Gonçalves quase a marcar. Mas os algarvios queriam muito regressar às vitórias e chegaram ao segundo golo, através de penálti marcado por Lucas, aos 74’. O Famalicão reduziu, já ao cair do pano, também de penálti, aos 90+3’.