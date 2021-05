Portimonense sobe ao 10.º lugar com empate justo mas sem riscos

Num jogo equilibrado, mas sem muitas oportunidades de golo, o empate (0-0) acabou por ser um resultado justo para o Portimonense e para o Rio Ave, numa altura em que se intensifica cada vez mais a luta pela manutenção.



Apesar de ambas as equipas não terem arriscado muito, coube ao Rio Ave - que está numa situação mais complicada na classificação - ser mais incisivo no ataque, ainda que não tenham havido resultados práticos. Fábio Coentrão apresentou-se como o dinamizador de jogo dos nortenhos, mas pela frente encontraram uma defesa algarvia competente, com o incansável Maurício a dar mais pela causa. Ainda assim, o ponto conquistado soube melhor ao Portimonense, que sobe ao 10º lugar da tabela classificativa.

