Portimonense vence dérbi  e atira Farense para o último lugar da Liga

Mais de 30 anos depois voltou a jogar-se um Portimonense-Farense para o campeonato principal. Levou a melhor a equipa da casa, no dérbi algarvio, relegando o rival para o último lugar da Liga.As duas equipas, em zona de descida, entraram com muitas cautelas, mas sempre com sinal mais para a formação de Portimão. Foi uma primeira parte de muita luta mas com poucos motivos de interesse. O Portimonense esteve mais tempo por cima do jogo (73% de posse de bola contra 27%) mas isso não se traduziu em ocasiões claras de golo.Do outro lado, um Farense a jogar muito na expectativa. Samuel Portugal, guarda-redes da equipa de Paulo Sérgio, não fez uma única defesa até ao intervalo.Na outra baliza, Defendi também não teve uma noite de trabalho.Após o descanso, o equilíbrio manteve-se mas com mais motivos de interesse. O Farense fez o primeiro remate através de Fábio Nunes mas a bola saiu ao lado. Logo a seguir, Luquinha num livre direto de muito longe quase traía Defendi. O brasileiro que viria a aplicar-se logo depois a um remate potente de Beto.Aos 70’, o momento do jogo: Luquinha numa jogada fantástica pela esquerda cruza para Beto que num remate colocado fez o primeiro da partida. Até final, o Farense, com as alterações que fez na equipa, ainda conseguiu assustar a equipa da casa, mas foi Beto a sentenciar a partida já nos descontos.