Portimonense vence Desp. Chaves em jogo intenso

O Portimonense venceu o Desp. Chaves (1-0), num jogo muito disputado. Os flavienses começaram mais pressionantes e com melhores oportunidades, embalados pelos cânticos dos seus adeptos que estavam em bom número em Portimão apesar dos mais de 700 quilómetros a separar as duas cidades. Aos 13’, João Mendes rematou para grande defesa de Nakamura e, segundos depois, foi a vez de Héctor cabecear contra o poste, dando grandes calafrios à defesa algarvia. Na resposta, chegou a grande penalidade que mudou o jogo: aos 16’, Luquinha é derrubado por Juninho na área e Paulo Estrela faz o 1-0 na conversão. Até ao intervalo, os algarvios ‘cilindraram’ o Chaves com oportunidades de golo, defraudadas pelo atento Paulo Vítor e pelo poste (duas vezes).O jogo reequilibrou após o intervalo e o ferro foi mais uma vez o protagonista, a travar a oportunidade de João Correia aos 54’. Nakamura também foi chamado à ação aos 61’, ao travar um remate perigoso de Juninho numa altura em que se dava um ascendente dos homens de Vítor Campelos. Mas, apesar da intensidade do jogo, o resultado manteve-se.