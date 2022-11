Na estreia de Carlos Cunha no comando técnico (rendeu Ivo Vieira), o Gil Vicente manteve a senda dos maus resultados, ao perder em casa com o Portimonense, no jogo que assinalou o arranque da 12ª jornada da Liga. Com esta vitória, os algarvios juntam-se ao Sporting na tabela, à condição, ambos com 19 pontos.









A equipa algarvia colocou-se em vantagem logo aos 12’, na sequência de um canto batido por Paulo Estrela e desviado de cabeça por Diaby. O empate surgiu aos 27’ pelo inevitável Fran Navarro (7º golo na época), que, também de cabeça, emendou um bom cruzamento de Bilel. Antes do intervalo, aos 42’, o Portimonense ficou perto de nova vantagem, mas o remate de Luquinha saiu a rasar o poste.

No segundo tempo manteve-se o equilíbrio, com lances de relativo perigo junto das duas balizas, protagonizados por Vítor Carvalho e Ouattara, até que, aos 79’, uma jogada bem desenhada pelo ataque do Portimonense resultou no 1-2, apontado pelo recém-entrado Ricardo Matos. O Gil Vicente ainda tentou evitar a derrota, pressionou e o guarda-redes Nakamura evitou o empate num remate de Kevin Villodres, aos 89’.