Portista Grujic KO com bolada

O médio Grujic foi esta quinta-feira poupado do treino do FC Porto, depois de ter sofrido uma contusão cerebral ao serviço da seleção Sérvia e a participação no jogo de amanhã (14h00) com o Fabril para a terceira eliminatória da Taça de Portugal está em dúvida.









O sérvio, que está emprestado aos dragões até ao final da temporada pelo Liverpool, era um dos jogadores que Sérgio Conceição pretendia colocar frente ao Fabril, do Campeonato de Portugal, no âmbito da rotatividade que pretende implementar na equipa na Taça de Portugal . O jogador levou uma bolada na cabeça durante o treino e terá mesmo perdido os sentidos momentaneamente, uma situação que obriga a cuidados extra. Já não defrontou a Rússia e esta quinta-feira apresentou-se no Dragão, onde foi alvo de exames complementares. Para já, está a cumprir um período de repouso, mas, se melhorar, poderá alinhar frente à formação do Barreiro.

Grujic passou a incluir o boletim clínico dos dragões, juntando-se a Pepe (tratamento), Marcano (treino condicionado e ginásio) e Mbaye (tratamento e ginásio).





Sérgio Conceição já contou com Corona, Marchesín, Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira e João Mário, que regressam dos compromissos internacionais das respetivas seleções. Ausentes estiveram Mbemba (Congo), Mateus Uribe e Luis Díaz (Colômbia) e Zaidu (Nigéria). Estes jogadores já devem integrar o treino desta sexta-feira, às 10h00, no Olival. O treinador do FC Porto faz a antevisão do jogo com o Fabril após a sessão.



pormenor



Dean Henderson apontado



O guarda-redes Dean Henderson, do Manchester United, foi apontado pela imprensa britânica ao FC Porto e ao Benfica. O habitual suplente de De Gea pretende jogar com mais regularidade e o empréstimo pode ser uma opção.