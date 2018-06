Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portista Óliver Torres interessa ao Bétis

Médio do FC Porto é uma das prioridades para o meio-campo sevilhano para a nova época.

02:42

O Bétis está interessado na contratação de Óliver Torres. O médio do FC Porto é uma das prioridades para o meio- -campo sevilhano para a nova época. Esse é o setor que o técnico Quique Setién tem mais urgência em reforçar, pelo pouco número de elementos que tem nessa posição: quatro.



Até porque a próxima temporada será de maior exigência para o Bétis, que garantiu entrada direta na fase de grupos da Liga Europa. E é aqui que surge o nome de Óliver Torres, segundo a imprensa espanhola.



Mas a aquisição do médio de 23 anos pode não sair barata aos espanhóis, até porque o FC Porto pagou 20 milhões de euros por 85% do passe do jogador. Desta forma, o Bétis pode optar pela contratação de Óliver por empréstimo com opção de compra.



Também Leander Dendoncker, médio do Anderlecht, está a ser seguido pelo Bétis. Os clubes espanhóis, mais propriamente os sevilhanos, parecem determinados em ir ao mercado no Dragão. O Sevilha está a seguir o central Diego Reyes e pode conseguir levá-lo a custo zero, uma vez que o contrato do mexicano termina no final do mês.