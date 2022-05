Adeptos afetos ao FC Porto tentaram em Tondela arranjar bilhetes para assistir no Jamor à final da Taça de Portugal, marcada para domingo. Porém, os responsáveis beirões decidiram vender os últimos ingressos apenas a sócios do clube. Isto gerou enorme confusão. Houve insultos, roubos e até o apedrejamento do autocarro.









