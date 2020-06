Porto e Gaia pedem adiamento do FC Porto-Boavista

Os presidentes das câmaras do Porto e de Gaia pedem o adiamento do jogo FC Porto-Boavista, da próxima jornada do campeonato, agendado para terça-feira, dia 23.Os autarcas temem que a partida a disputar na noite de São João possa ser "um foco de concentração indesejado de adeptos".Rui Moreira e Vítor Rodrigues manifestaram tal preocupação ao Governo, às autoridades de saúde e à Liga de Clubes, com base num parecer da PSP.