Portsmouth confirma quinto infetado por coronavírus no plantel

O Portsmouth, do terceiro escalão do futebol inglês, informou hoje que o médio Ross McCrorie testou positivo ao novo coronavírus, tornando-se no quinto atleta infetado na equipa.

"O Portsmouth Football Club pode confirmar que Ross McCrorie deu positivo para o coronavírus", escreveu o atual quarto classificado da 'League One', na página oficial na Internet, acrescentando que está a aguardar por um resultado de um elemento da equipa de reservas.

Além do médio escocês, também James Bolton, Andy Cannon, Haji Mnoga e Sean Ragget estão infetados e em isolamento, apresentando "sintomas leves ou inexistentes", de acordo com a nota do clube do sul de Inglaterra.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 226.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos registados até terça-feira.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 43 mortes e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.