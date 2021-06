Portugal avança para as meias-finais no Europeu sub-21

A seleção portuguesa de sub-21 venceu esta segunda-feira a congénere de Itália, por 5-3 (após prolongamento) e está nas meias-finais do Europeu da categoria, onde defronta a Espanha, na quinta-feira.Num jogo emotivo, Portugal sofreu de forma escusada. Dispôs de duas vantagens de dois golos (2-0 e 3-1) durante o tempo regulamentar, mas a acumulação de erros defensivos permitiu à Itália reentrar na discussão do resultado.Portugal adiantou-se no marcador aos 6’ num lance espetacular de Dany Mota. No seguimento de um pontapé de canto, a bola ficou ainda mais redonda para um pontapé de bicicleta perfeito. O golo conferiu tranquilidade e aos 31’ Dany Mota bisou, após passe de Daniel Bragança e de novo após a marcação de pontapé de canto.A ganhar por 2-0, Portugal ficou mais longe da baliza italiana. No último lance da primeira parte, a Itália marcou e devolveu incerteza à tendência do jogo.Na segunda metade, Gonçalo Ramos elevou para 3-1. Os italianos pareciam quebrar, mas voltaram a beneficiar de erros defensivos lusos, que levaram ao 3-3, perto do minuto 90. No prolongamento, a expulsão do italiano Lovato ajudou. O jogo inclinou e Jota e Francisco Conceição garantiram a vitória.