Portugal bate Ucrânia por 5-0 e qualifica-se para a final do Europeu de sub-19

Seleção nacional discute título pela quarta vez.

15:03

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 qualificou-se esta quinta-feira para a final do Europeu da categoria, ao golear a Ucrânia por 5-0, no jogo das meias-finais disputado em Vaasa, na Finlândia.

Frente à Ucrânia, Portugal chegou cedo ao golo, com Pedro Correia a marcar logo aos dois minutos, antes de João Filipe, aos 19 e 21, e Francisco Trincão, aos 28 e 30, dilatarem a vantagem ainda antes do intervalo, resultado com que terminaria o encontro.

A equipa lusa, comandada por Hélio Sousa, vai disputar o título europeu no domingo, frente ao vencedor da outra meia-final, que vai opor Itália a França (17:00 em Lisboa), depois de ter assegurado a presença no Mundial de sub-20, com a presença nas meias-finais do Europeu.