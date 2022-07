Portugal caiu este domingo no Europeu de Futebol feminino ao perder com a Suécia, por 5-0, num jogo onde as bolas paradas acabaram por revelar-se decisivas.





Frente a um poderoso adversário, a número um do ranking europeu, Portugal até se bateu bem, apesar do desnível do resultado. A preocupação com as bolas paradas tinha sido dada a conhecer pelo selecionador Francisco Neto e, apesar de o problema estar detetado, foi por aí que Portugal falhou. Quatro dos cinco golos sofridos foram de bola... parada. Filippa Angeldal (21’ e 45’), Carole Costa (45’+7, p.b.), Kosovare Asllani (54’ g.p.) e Stina Blackstenius (90’+1) fizeram os golos suecos que permitiram garantir o 1º lugar do Grupo C, com os mesmos sete pontos dos Países Baixos.