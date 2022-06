Portugal cai para nono lugar no ranking da FIFA ultrapassado pelos Países Baixos

A seleção portuguesa de futebol foi ultrapassada pelos Países Baixos no ranking da FIFA, caindo para o nono lugar na lista divulgada esta quinta-feira e que continua a ser liderada pelo Brasil.

O desempenho nos quatro jogos da Liga das Nações, em que venceu Suíça (4-0) e República Checa (2-0), empatou com Espanha (1-1) e perdeu o segundo encontro com os helvéticos (1-0), fez a equipa liderada pelo selecionador Fernando Santos descer um lugar na hierarquia mundial.

O Brasil manteve-se no topo da classificação, seguido da Bélgica, mas com um novo acompanhante no pódio, a rival Argentina, que ascendeu à terceira posição, relegando a França, campeã do mundo em título, para o quarto posto.