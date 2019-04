Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal cai para o sétimo lugar no 'ranking' da FIFA

Empates com Ucrânia e Sérvia no Estádio da Luz, na qualificação para o Europeu de 2020, tiveram reflexos negativos.

10:48

A seleção portuguesa de futebol caiu uma posição e desceu para o sétimo lugar na classificação da FIFA, esta quinta-feira divulgada, numa lista em que Bélgica, França e Brasil mantêm os três primeiros lugares.



Os empates com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1) no Estádio da Luz, na qualificação para o Europeu de 2020, tiveram reflexos negativos para Portugal na hierarquia do futebol mundial, que teve mexidas pontuais no 'top-10'.



A descida dos lusos acontece por troca com o Uruguai, que subiu ao sexto lugar, enquanto que a vice-campeã mundial Croácia também caiu para a quinta posição, numa mudança com a Inglaterra, que passou para quarta.



Carlos Queiroz, que deixou o Irão e se estreou como selecionador da Colômbia, venceu o particular com o Japão (1-0) e perdeu com a Coreia de Sul (2-1), de Paulo Bento, com os sul-americanos a manterem o 12.º lugar.



Carlos Queiroz lidera a seleção mais bem classificada entre os treinadores portugueses 'fora de portas', seguido de Paulo Bento, com a Coreia do Sul a progredir um lugar, do 38.º para o 37.º.



'Ranking' da FIFA em 04 de abril:



1. (1) Bélgica, 1.737.



2. (2) França, 1.734.



3. (3) Brasil, 1.676.



4. (5) Inglaterra, 1.631.



5. (4) Croácia, 1.621.



6. (7) Uruguai, 1.609.



7. (6) Portugal, 1.607.



8. (8) Suíça, 1.604.



9. (9) Espanha, 1.601.



10. (10) Dinamarca, 1.586.



(...)



12. (12) Colômbia, 1.573.



37. (38) Coreia do Sul, 1.462.



58. (62) Burkina Faso, 1.380.



76. (74) Cabo Verde, 1.319.



117. (116) Moçambique, 1.166.



118. (118) Guiné-Bissau, 1.158.



122. (125) Angola, 1.142.



183. (183) Macau, 925.



185. (185) São Tomé e Príncipe, 920.



195. (196) Timor-Leste, 900.