Portugal com Dinamarca, Sérvia e Grécia na corrida ao Europeu de sub-19 de 2024

Portugal vai discutir com Dinamarca, Sérvia e Grécia a qualificação para o Europeu de futebol de sub-19 de 2024, no Grupo 4 da Ronda de Elite, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

A seleção portuguesa, que é treinada por José Lima, ficou isenta da primeira fase de apuramento e detinha estatuto de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite, última etapa de qualificação, que se vai disputar entre 18 e 26 de março de 2024, em local a designar.

Apenas os vencedores de cada um dos sete grupos da Ronda de Elite seguem para a fase final, juntando-se à Irlanda do Norte, anfitriã do próximo Campeonato da Europa de sub-19, entre 15 e 28 de julho de 2024, no qual serão apuradas as seleções europeias para o Mundial de sub-20 de 2025.