Foi preciso sofrer, mas Portugal alcançou esta quinta-feira a histórica qualificação para a final do Mundial de futsal, marcando encontro com a Argentina. Na Lituânia, onde a competição está a decorrer, a seleção nacional eliminou o Cazaquistão nos penáltis (4-3), depois de um empate no fim do tempo regulamentar (1-1) e do prolongamento (2-2) das meias-finais.









Portugal entrou melhor, mas só chegou ao golo já na segunda parte, aos 23 minutos, com um remate colocado (ainda bateu no poste antes de entrar) de Pany Varela. A equipa orientada por Jorge Braz foi aguentando a curta vantagem, mas cedeu a 43 segundos do fim: Nurgozhin marcou o golo que obrigou a disputar dez minutos extra. Nessa fase, aos 42’, o Cazaquistão chegou ao 2-1 por Douglas (um dos três brasileiros naturalizados), mas Bruno Coelho empatou aos 49’. Nos penáltis, Bebé defendeu um remate e Vítor Hugo parou outro, compensando a tentativa falhada por Pany Varela.

Com a passagem à final, Portugal assegura, pelo menos, o 2º lugar, que passa a ser a melhor prestação de sempre num Mundial - supera o 3º posto em 2000, na Guatemala. Frente à campeã Argentina, no domingo (18h00), a seleção nacional, que foi campeã europeia há três anos, tenta conquistar o título mundial.