Portugal com medalha de ouro no futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu este sábado na final a congénere Espanha, por 8-3, e conquistou pela primeira vez a medalha de ouro nos Jogos Europeus, em Minsk, na Bielorrússia.A final nem começou por correr de feição para a seleção nacional, que se viu a perder por 2-0 aos sete minutos, devido aos golos de Llorenç (2’) e Javi Torres (7’).No segundo período, os comandados de Mário Narciso tiveram de correr atrás do prejuízo e operaram a reviravolta. Os golos ficaram a cargo de Bê Martins (15’ e 32’), Leo Martins (17’, 22’ e 26’), Andrade (24’), Madjer (25’), e Jordan Santos (30’).Após a cambalhota no marcador a equipa das quinas dominou o resto da partida até ao apito final, demonstrando coesão, organização e eficácia ofensiva para contrariar as movimentações dos espanhóis, que ainda reduziram por intermédio de Mayor Hernandéz, aos 33 minutos.Depois da medalha de bronze conquistada na primeira edição dos Jogos Europeus, em Baku 2015, Portugal sobe agora ao lugar mais alto do pódio para receber o ouro."Assumimos, publicamente, que queríamos fazer melhor que em Baku e a verdade é que nunca nos passou pela cabeça ser medalha de prata. Este ouro obtido frente à Espanha sabe da mesma forma do que se fosse contra outra seleção, é ouro", disse Madjer, capitão da seleção portuguesa, após a histórica conquista.A karateca Patrícia Esparteiro conquistou ontem a segunda medalha do dia depois de subir ao terceiro lugar do pódio na prova de kata, nos Jogos Europeus, em Minsk (Bielorrússia).A portuguesa bateu a atleta da casa Maryia Fursava na atribuição do terceiro posto."A expectativa era chegar ao pódio. Era um sonho. Concretizou-se, trabalhei para isso! Espero que esta medalha traga coisas boas para a modalidade em Portugal" disse.