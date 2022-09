Portugal com sete jogadores a um amarelo de falhar Espanha

A seleção portuguesa de futebol tem sete jogadores em risco de falhar o, previsivelmente, decisivo jogo com a Espanha, de terça-feira, do Grupo A2 da Liga das Nações, caso vejam um amarelo sábado, na República Checa.

Os médios Bruno Fernandes e Bernardo Silva e o avançado Cristiano Ronaldo são as três principais figuras lusas em risco, juntamente com o polivalente Danilo Pereira, os médios William Carvalho e Matheus Nunes e o avançado Rafael Leão.

Estes sete jogadores viram por uma vez o cartão amarelo nos primeiros quatro jogos do Grupo A2 e se forem admoestados com um segundo ficam suspensos, cenário que não se coloca para o central Pepe e médio João Moutinho, o primeiro excluído por lesão dos convocados e o segundo não incluído na lista dos eleitos.

Por seu lado, João Cancelo já nem é opção para o embate com a República Checa, pois viu amarelos nos dois últimos encontros, na receção aos checos e na Suíça.

A seleção lusa começou a sua participação no Grupo A da Liga das Nações 2022/23 em 02 de junho, com a Espanha (1-1), em Sevilha, onde quatro jogadores lusos foram 'amarelados', nomeadamente João Moutinho, Bernardo Silva, Matheus Nunes e Pepe.

O segundo encontro foi um 'passeio' luso, na receção à Suíça (4-0), e Bruno Fernandes foi o único jogador da seleção das 'quinas' a ver o cartão amarelo.

No terceiro jogo, frente à República Checa, em Alvalade, Portugal repetiu os quatro admoestados da estreia, tendo os amarelos 'caído' desta vez para William Carvalho, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão e João Cancelo.

Sem 'repetentes', Portugal ficou, assim, com nove jogadores à beira da suspensão e, no quarto jogo, a deslocação à Suíça (0-1), a 'corda' partiu para o lado de João Cancelo, que ficou castigo e foi substituído na lista dos lusos em risco por Danilo Pereira.

No sábado, em Praga, face aos checos, o selecionador luso, Fernando Santos, tem, assim, de pensar num jogo que não pode perder -- se isso acontecer e a Espanha ganhar, na receção à Suíça, Portugal fica fora da 'final four' -- e também no seguinte.

Caso pontue na República Checa, Portugal sabe que terá sempre de não perder com a Espanha, na terça-feira, em Braga, sendo que terá de ganhar se, após a quinta jornada, continuar, como agora (sete pontos, contra oito), atrás do 'onze' de Luis Enrique.

No que respeita à 'roja', apenas cinco jogadores estão em risco de falhar Portugal se forem 'amarelados' com a Suíça, os defesas Carvajal e Diego Llorente, os médios Sergio Busquets e Rodri e o avançado Pablo Sarabia, ex-jogador do Sporting.