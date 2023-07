Portugal defronta o Vietname com o pensamento único na vitória

A seleção portuguesa feminina de futebol está obrigada a vencer esta quinta-feira o Vietname, num duelo de estreantes da segunda jornada do Mundial2023, marcado para Hamilton, na Nova Zelândia, se quiser continuar a sonhar com os oitavos de final.

Depois da derrota de domingo com os 'poderosos' Países Baixos, por 1-0, em Dunedin, a formação comandada por Francisco Neto ficou quase sem margem de erro, situação idêntica à das vietnamitas, derrotadas por 3-0 pelos Estados Unidos.

O jogo é determinante para os dois conjuntos, aos quais só a vitória interessa, sendo que Portugal, 21.º do ranking mundial, parte como claro favorito, perante o conjunto que ocupa o lugar 32 da hierarquia.

As conferências de imprensa dos dois selecionadores também desfizeram, aliás, quaisquer dúvidas, pois ambos prognosticaram que Portugal vai atacar constantemente, enquanto o Vietname contra-atacará de forma rápida sempre que recuperar a bola.

Para o embate da segunda ronda do Grupo E, Francisco Neto já anunciou a ausência, por lesão, da média Fátima Pinto, que se lesionou no joelho direito no jogo com as neerlandesas e vai ter de sair do 'onze'.

O técnico da formação das 'quinas' não anunciou quem a poderá substituir, sendo que a avançada Kika Nazareth é uma possibilidade.

De resto, Francisco Neto avançou que, com jogos num curto espaço de tempo, de três em três dias, é possível que faça mais substituições.

Portugal e Vietname defrontam-se na quinta-feira, pelas 19h30 (08h30 em Lisboa), no Waikato Stadium, em Hamilton, com arbitragem de Salima Mukansanga, do Ruanda.

Para continuarem na corrida aos 'oitavos', prémio para as duas primeiras colocadas de cada grupo, as comandadas de Francisco Neto precisam de bater as asiáticas, num embate entre estreantes, da segunda ronda do Grupo E.

No mesmo dia, pelas 13h00 locais (02h00 em Lisboa), em Wellington, os Estados Unidos defrontam os Países Baixos, na reedição da final de 2019, então conquistada pelas norte-americanas, que venceram por 2-0.