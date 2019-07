Portugal desce para o sexto lugar no 'ranking' da FIFA

Portugal desceu do quinto para o sexto lugar no 'ranking' da FIFA, divulgado esta quinta-feira pelo organismo regulador do futebol mundial, face à subida do Uruguai, que chegou aos quartos de final da Copa América.Portugal não competiu desde que conquistou a Liga das Nações, uma vitória que se refletiu no 'ranking' de junho, enquanto o Uruguai subiu três posições após a campanha na Copa América, que beneficiou também o campeão Brasil, agora na vice-liderança, atrás da Bélgica.Os 'canarinhos', que se sagraram campeões frente ao Peru (19.º), subiram da terceira para a segunda posição, por troca com a campeã mundial França, agora na terceira posição, enquanto a Inglaterra manteve a quarta.A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz e eliminada igualmente nos quartos de final da Copa América, pelo Chile, foi a seleção que mais progrediu na frente, ao entrar no top 10, depois de subir do 13.º para o oitavo lugar.O México, campeão da Gold Cup, competição de seleções da CONCACAF (América Central, do Norte e Caraíbas), subiu da 18.ª para a 12.ª posição, e os Estados Unidos, finalistas vencidos, da 30.ª para a 22.ª.O 'ranking' reflete também os resultados da Taça das Nações Africanas (CAN), com a campeã Argélia a ser 40.ª, com uma subida de 28 lugares, embora o Senegal, finalista derrotado, seja a melhor seleção do continente.Os senegaleses, derrotados na final da CAN2019, que decorreu no Egito, por 1-0, ocupam a 20.ª posição na hierarquia do futebol mundial.A Coreia do Sul, cujo selecionador é Paulo Bento, mantém o 37.º posto, e o Burkina Faso, de Paulo Duarte, desceu dois lugares, para 61.º.Entre os países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, no 76.º lugar, seguindo de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, todos muito próximos entre si, no 116.º, 122.º e 123.º lugares, respetivamente, enquanto São Tomé e Príncipe é 185.º.Angola e Guiné-Bissau competiram na CAN2019, com os primeiros a serem terceiros no seu grupo, e os segundos últimos, falhando o apuramento para os oitavos de final da prova.