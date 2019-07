Portugal despede-se dos jogos europeus com recorde de medalhas

As 15 medalhas nos jogos europeus

Rui Oliveira encerrou a participação portuguesa nos Jogos Europeus, em Minsk, com um 4º lugar no ciclismo de pista na prova de Omnium (conjunto de várias especialidades).O atleta de 22 anos, natural de Vila Nova de Gaia, terminou com 126 pontos, a 11 do bronze. No scratch, Rui Oliveira foi sexto entre os 16 ciclistas. Na prova de tempo, Oliveira chegou integrado num grupo de terceiros classificados. Já na corrida a eliminar, terminou em sétimo, enquanto na de pontos arrecadou 25.Portugal encerra assim a segunda edição dos Jogos Europeus com 15 medalhas, a melhor prestação de sempre. Na edição de 2015, em Baku (Azerbaijão), a comitiva portuguesa terminou a campanha com 10 medalhas conquistadas.Na Bielorrússia, destaque para os três ouros arrecadados pela seleção de futebol de praia, por Fu Yu, na competição de singulares femininos de ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros.Destaque ainda para Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, trio de ginastas que conquistou duas medalhas de prata e outra de bronze.