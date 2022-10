Portugal, Espanha e Ucrânia juntos na candidatura à organização de um Mundial "para a paz"

Um Mundial 2030 "para a paz". Este é o lema da renovada candidatura ibérica à organização do Mundial de futebol 2030, que desde esta quarta-feira, de forma oficial, junta a Ucrânia a Portugal e Espanha.A formalização foi feita em Nyon (Suíça), na sede da UEFA. "A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) incorporaram a Ucrânia na candidatura para o Mundial 2030. As duas federações comunicaram a sua intenção à UEFA, que imediatamente expressou o seu total apoio", informaram os dois organismos em comunicado comum."Para alguns, esta decisão pode parecer surpreendente e inesperada. Para nós, foi lógica e natural. A devastação, a fuga de milhões de ucranianos, a incerteza em relação ao futuro pesou na nossa vontade de integrar a Ucrânia nesta candidatura", disse Fernando Gomes, presidente da FPF, esta quarta-feira em Nyon, ao lado de Luis Rubiales (presidente da RFEF) e Andrii Pavelko (presidente da Associação de Futebol da Ucrânia).Gomes relativizou ainda a questão geográfica devido ao afastamento da Península Ibérica. "Estamos inseridos na Europa, somos países europeus e a candidatura é europeia. Há cerca de um ano tivemos um Europeu de 2020 que se disputou entre Londres e Baku", disse.Através do Twitter, o primeiro-ministro António Costa deu conta do apoio do Governo luso. "Portugal e Espanha estão prontos para receber, juntamente com a Ucrânia, o Mundial de futebol de 2030. Queremos um campeonato para a paz, mostrar o melhor do desporto, mas também os melhores valores da Europa."