Portugal estreia-se com vitória sobre Itália no Europeu de sub-19

Portugal, detentor do troféu, venceu este domingo a Itália, por 3-0, em jogo da primeira jornada do Grupo A do Europeu de sub-19 de futebol, que se está a disputar na Arménia.

Gonçalo Cardoso (28 minutos), Gonçalo Ramos (46) e Félix Correia (51) marcaram os golos da 'equipa das quinas' em Erevan.

Na quarta-feira, na segunda jornada do Grupo A, Portugal vai defrontar a Espanha, que venceu a anfitriã Arménia, por 4-1.