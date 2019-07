Portugal falha defesa do título europeu de sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 falhou este sábado a revalidação do título europeu da categoria, ao perder (2-0) com aEspanha.No reencontro com os espanhóis, depois do empate (1-1) na fase de grupos, o selecionador Filipe Ramos apresentou-se com os mesmos jogadores que tinham goleado (4-0) a Irlanda, nas meias-finais. Uma estratégia que não chegou para anular a supremacia do adversário.O primeiro golo dos espanhóis surgiu pelos pés de Ferrán Torres, aos 34 minutos. Na segunda parte, aos 51, o avançado bisou. A perder por dois golos, Portugal tentou virar o resultado. Félix Correia esteve perto de marcar, aos 53 e 65 minutos, mas valeram as defesas do guarda-redes Arnau Tebas.Com esta conquista, a seleção espanhola reforçou o estatuto de recordista de troféus (oito) no escalão. Portugal tem um, mais dois em sub-18 e outro no Torneio Júnior da UEFA.A seleção nacional, que disputou a terceira final consecutiva, falhou assim a revalidação do título conquistado em 2018, quando venceu a Itália (4-3, após prolongamento). "Queríamos conquistar esta final. Foi um jogo repartido, duas grandes equipas, eles concretizaram e nós não. É continuar a trabalhar para chegar à próxima final e vencer", disse Gonçalo Ramos, que foi o melhor marcador do Europeu (quatro golos)."Fomos um digno vencido, mas não fizemos o jogo que queríamos. Eles foram melhores do que nós, ganharam e estamos muito tristes. Não conseguimos equilibrar o jogo em alguns momentos", disse o selecionador Filipe Ramos, depois do jogo.Apesar de ter falhado a reconquista do título, o técnico mostrou-se satisfeito com o trabalho da equipa: "Gostamos de estar em todas as finais, pois estamos mais perto da vitória. Queríamos revalidar o título, mas não conseguimos o objetivo final. Foi um Europeu fantástico, estou orgulhoso dos jogadores."