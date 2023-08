Portugal empatou, esta terça-feira, com as bicampeãs do mundo de femininos de futebol, os Estados Unidos, e diz 'adeus' ao Mundial.O remate ao poste de Ana Capeta, ao cair do pano (90'+1), ditou o fim do sonho, num encontro sem golos, na terceira jornada do Grupo E, em Auckland, na Nova Zelândia.Portugal estreou-se no mundiais com uma vitória frente ao Vietname, uma derrota com a Holanda e o empate com o EUA. Seleção somou quatro pontos no grupo.