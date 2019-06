Portugal já soma nove medalhas nos Jogos Europeus

Portugal arrecadou esta quarta-feira mais três medalhas (duas de prata e uma de bronze) nos Jogos Europeus de Minsk, na Bielorrússia, totalizando até agora nove pódios.No ciclismo, Nélson Oliveira ganhou a prata no contrarrelógio individual, ao terminar a prova de 28,6 km em 33.31 minutos, mais 28 segundos do que o vencedor, o bielorrusso Vasil Kiryienka."É óbvio que o primeiro lugar era melhor, mas o segundo é sempre melhor do que o terceiro. É sempre bom subir a um lugar no pódio. Portugal estará contente pela medalha. Todos queriam a de ouro, mas houve um corredor melhor do que eu. Vamos continuar a lutar para que um dia suba ao lugar mais alto", disse Nélson Oliveira, de 30 anos.Já na final de judo em equipas mistas, Portugal esteve muito perto de conquistar a medalha de ouro. A equipa composta por Anri Egutidze (-90 kg), Jorge Fonseca (+90 kg), Jorge Fernandes (-73 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Rochele Nunes (+70 kg) e Telma Monteiro (-57 kg), foi derrotada pela Rússia na final por 4-3. Portugal chegou a estar a vencer por 3-0 após vitórias de Timo, Eguditze e Nunes, mas as derrotas de Telma, Fonseca e Fernandes deixaram tudo em aberto para o derradeiro combate. Aí, Jorge Fernandes não conseguiu levar a melhor.Nos trampolins, Diogo Ganchinho conquistou a medalha de bronze.