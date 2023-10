“Vamos tentar fazer o mínimo de mudanças na equipa. Para nós, é importante seguir com o mesmo foco e ganhar o grupo. Precisamos de dar frescura. A ideia é continuar como fizemos no estágio de setembro e fazer o mínimo de mudanças”, disse no domingo o selecionador Roberto Martínez na antevisão do jogo desta segunda-feira com a Bósnia-Herzegovina, referente à oitava jornada do Grupo J de qualificação do Euro 2024.









Ver comentários