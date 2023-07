À medida que se aproxima a estreia no Campeonato do Mundo de futebol feminino, a seleção nacional já contou com as 25 convocadas no treino de sexta-feira.



Ana Borges, que no dia anterior fizera gestão de esforço, juntou-se às colegas, enquanto Kika Nazareth voltou a participar nos trabalhos sem limitações.









