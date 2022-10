Portugal no 'play-off' Intercontinental de acesso ao Mundial feminino

Portugal vai ter de disputar o 'play-off' Intercontinental para chegar à fase final do Mundial feminino de futebol de 2023, ao ser o 'pior' dos três conjuntos que ultrapassaram a segunda ronda do 'play-off' europeu.

A formação comandada por Francisco Neto, que procura a primeira presença num campeonato do Mundo, fez a sua parte, ao vencer em casa a Islândia por 4-1, após prolongamento, mas os resultados dos outros encontros foram-lhe desfavoráveis.

Portugal já sabia que 'cairia' para o 'play-off' Intercontinental em caso de triunfos de Suíça e Irlanda, que aconteceram, as helvéticas por 2-1, após prolongamento, na receção ao País de Gales, e as irlandesas na Escócia, por 1-0.

O 'ranking' tinha em conta os pontos na fase de grupos, contra o primeiro, o terceiro, o quarto e o quinto, e ainda os conquistados esta terça-feira, com Portugal a chegar aos 19, contra 20 da Irlanda e 22 da Suíça.

Desta forma, a seleção lusa falhou o apuramento direto, mas está na corrida às últimas três vagas de acesso ao Mundial de 2023, que vão estar em jogo em fevereiro do próximo ano, para um total de 10 equipas, na Nova Zelândia.

O 'play-off', com sorteio marcado para sexta-feira, vai decorrer de 17 a 23 de fevereiro de 2023, com China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai a serem os possíveis adversários lusos.

No 'play-off', as equipas vão ser divididas em três grupos, dois com três seleções e um com quatro, com os cabeças de série a serem decididos pelo 'ranking' da FIFA, sendo que Portugal é, entre as 10 seleções presenças, a mais bem colocada.

Os vencedores de cada um dos grupos do 'play-off' Intercontinental seguem para a fase final, sendo que, nos agrupamentos com três equipas o cabeça de série apura-se logo para a final, na qual defronta o vencedor da meia-final do seu grupo.

Para a fase final, estão já definidas 29 das 32 seleções, 11 da Europa, nomeadamente Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Países Baixos, Itália, Suíça e Irlanda.

As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).

A fase final do Mundial feminino de 2003 realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.