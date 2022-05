Portugal perde com França nos penáltis e falha final do Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 falhou este domingo o apuramento para a final do Europeu da categoria, ao perder com a França por 6-5, no desempate por grandes penalidades, após 2-2 nos 90 minutos, em Netanya, Israel.

Na primeira meia-final, Zaire Emery adiantou os gauleses, aos oito minutos, a formação das 'quinas' deu a volta, por Afonso Moreira, aos 12, e Dário Essugo, aos 20, mas um autogolo de João Muniz, aos 45+1, forçou os penáltis.

A França, campeã em 2004 e 2015, vai defrontar na final, marcada para quarta-feira, os Países Baixos (vencedores em 2011, 2012, 2018 e 2019) ou a Croácia, terceira em 2001, que se defrontam na segunda meia-final.