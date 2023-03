Portugal 'super favorito' no arranque do Grupo J do Euro2024

Portugal tem as portas abertas para a fase final do Euro2024 de futebol, num Grupo J em que é total favorito, com Bósnia-Herzegovina e Eslováquia, na teoria, a serem os únicos que ainda podem complicar a tarefa lusa.

Com os dois primeiros classificados do agrupamento a terem acesso direto ao torneio que vai decorrer no próximo ano na Alemanha, só um desastre completo deixará a seleção nacional fora da competição, com Islândia, Liechtenstein e Luxemburgo a completarem o lote de adversários nesta fase.

Aliás, o Luxemburgo é mesmo a única equipa do grupo que se pode 'gabar-se' de ter vencido Portugal no passado (4-2, em 1961, na estreia do 'rei' Eusébio), com as restantes seleções a terem agora nova tentativa para bater a equipa lusa pela primeira vez.

Tendo em conta os adversários e o historial, a seleção agora liderada pelo espanhol Roberto Martínez tem a clara obrigação de conquistar o primeiro lugar do Grupo J e 'carimbar' o apuramento o mais cedo possível, com Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e talvez Islândia a tentarem o valioso segundo posto.

As deslocações a Sarajevo (16 de outubro) e a Bratislava (08 de setembro) são os únicos jogos que prometem elevar a dificuldade para o lado português, mas, mesmo assim, a equipa das 'quinas' terá sempre o estatuto de favorito à vitória.

A Bósnia-Herzegovina, por exemplo, procura mesmo a sua primeira presença na fase final de um Europeu (esteve no Mundial2014, no Brasil), algo que esteve perto de acontecer nas três últimas fases de qualificação, mas as esperanças acabaram sempre por terminar no 'play-off'.

Em 2012, nessa fase, Portugal foi o principal responsável pela ausência dos bósnios, com um triunfo por 6-2 em Lisboa, no Estádio da Luz, após o 'nulo' registado no primeiro duelo, em Zenica.

A Eslováquia esteve nas duas últimas edições do Campeonato da Europa (em 2016 chegou mesmo aos oitavos de final) e vai tentar repetir o apuramento, mas desta vez já sem a presença de Hamsik.

O médio recordista de jogos pelo país (136) e grande figura da Eslováquia na última década despediu-se do futebol internacional no ano passado, após falhar a qualificação para o Mundial2022, deixando agora os eslovacos a iniciar um novo ciclo.

Depois da fase de apuramento para o Euro2000 e para o Mundial2006, Portugal volta a ter pela frente a Eslováquia, equipa que venceu por três vezes, cedendo apenas um empate.

Também sem qualquer triunfo sobre Portugal, a Islândia volta a cruzar-se com a equipa lusa, após a fase de qualificação para o Euro2012 e, mais recentemente, o Euro2016, em que as duas equipas empataram a uma bola, em Saint-Étienne, no arranque da prova que decorreu em França e que a seleção nacional acabaria por conquistar.

A formação nórdica ainda marcou presença no Mundial2018, na Rússia, mas desde aí entrou em declínio, primeiro devido ao fim de uma geração talentosa e depois por causa de vários escândalos sexuais envolvendo dirigentes e jogadores que deixaram marcas no futebol desse país.

Sem grande palavra a dizer na luta pelo apuramento, Luxemburgo aparece pela terceira consecutiva no caminho de Portugal numa fase de qualificação para uma grande competição (Euro2020 e Mundial2022), acabando a seleção nacional por vencer sempre os duelos com maior ou menor dificuldade.

A tentar fugir ao último lugar do grupo vai estar Liechtenstein, equipa que terminou as duas últimas fase de qualificação (Euro2020 e Mundial2022) sem qualquer triunfo (apenas três empates no total) e com um registo acima dos 30 golos sofridos em ambas as campanhas.

Mesmo assim, Portugal aparece num dos maiores momentos da história do futebol do Liechtenstein, quando em outubro de 2004, em pleno apuramento para o Campeonato do Mundo da Alemanha (2006), foi a Vaduz empatar a dois golos.

Nessa equipa lusa estavam jogadores como o guarda-redes Ricardo, os defesas Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho, o médio Deco, o extremo Simão Sabrosa, o avançado Pauleta e o histórico Cristiano Ronaldo, ainda no ativo.

A fase de apuramento arranca esta semana com uma dupla jornada, com Portugal a receber o Liechtenstein, em Alvalade, e viajar até ao Luxemburgo. O grupo fica encerrado em novembro, com a seleção nacional a receber a Islândia.