Portugal tem boas recordações dos últimos jogos com Suíça

A seleção portuguesa de futebol tem um balanço negativo frente à Suíça, mas as melhores recordações dos últimos jogos, nomeadamente do que fará três anos no domingo e valeu um lugar na final da Liga das Nações.

Em 5 de junho de 2019, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo das meias-finais da primeira edição da mais 'jovem' prova da UEFA, Portugal impôs-se aos helvéticos por 3-1, graças a um 'hat-trick' do 'capitão' Cristiano Ronaldo.

No seu primeiro jogo de sempre na prova, depois de não ter participado na fase de qualificação, Ronaldo foi decisivo, com golos aos 88 e 90 minutos, depois de Ricardo Rodríguez anular de penálti, aos 57, o seu primeiro tento, aos 25.

A formação comandada por Fernando Santos seguiu, assim, para a final da prova, que conquistaria - quatro dias depois, no mesmo local -, com um triunfo por 1-0 sobre os Países Baixos, graças a um golo solitário de Gonçalo Guedes (60 minutos).

Se o último encontro com os helvéticos valeu um lugar na final da primeira edição da Liga das Nações, o penúltimo selou o apuramento para o Mundial de 2018.

Em 10 de outubro de 2017, na Luz, Portugal estava obrigado a vencer a Suíça para conseguiu o apuramento direto para a prova que se realizou na Rússia, frente a um conjunto que somava nove vitórias em nove jogos e tinha batido em casa a equipa lusa (2-0).

Tendo em conta que o primeiro fator de desempate era a diferença total de golos, a formação das 'quinas', que tinha um saldo mais favorável nos golos (+26 contra +18), sabia que o triunfo chegava, pois estava a três pontos, e conseguiu-o (2-0).

Um autogolo de Johan Djorou, aos 41 minutos, e um tento de André Silva, aos 57, qualificaram Portugal, que, no Mundial de 2018, 'tombaria' nos oitavos de final, ao perder por 2-1 com o Uruguai, pelo qual 'bisou' Edinson Cavani.

O triunfo de 2017 foi o terceiro consecutivo em casa com os suíços, depois de outros dois também em jogos de qualificação para Mundiais: 3-1 em 1989, com tentos de João Pinto, Frederico e Vítor Paneira, e 1-0 em 1993, com um golo de João Vieira Pinto.

Em 1987, na corrida ao Euro1988, registou-se um empate a zero e, em 1977, num particular, um triunfo luso por 1-0, selado por João Alves, pelo que são cinco os jogos consecutivos sem perder em casa -- seis, juntando o do Dragão, oficialmente campo neutro.

Para encontrar o último desaire português na receção aos helvéticos é preciso recuar mais de meio século, a 16 de abril de 1969, dia em que um 'bis' de Georges Vuilleumier garantiu uma vitória por 2-0, em Alvalade, na corrida ao Mundial de 1970.

A seleção lusa 'manda' em casa, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, mas, no global dos 23 jogos entre as duas seleções, ainda lidera a Suíça, com 10 triunfos, contra oito, sendo que Portugal marcou mais golos (33 contra 30).

O 24.ª jogo entre Portugal e a Suíça, da segunda jornada do Grupo A2 da Liga das Nações em futebol, realiza-se no domingo, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do israelita Orel Grinfeeld.