Portugal tenta fugir na liderança com teste a 'doer' com a Bósnia-Herzegovina

Portugal procura este sábado fugir na liderança do Grupo J de apuramento para o Euro2024 de futebol na receção à Bósnia-Herzegovina, no que será o primeiro teste a 'doer' para o novo selecionador Robert Martínez.

Após os esperados triunfos expressivos sobre Liechtenstein (4-0), no Estádio José Alvalade, e no Luxemburgo (6-0), a seleção nacional recebe novamente em Lisboa, no Estádio da Luz, um adversário direto para luta pela qualificação, mas que no passado nunca bateu a equipa das 'quinas'.

Historicamente, em quatro encontros, Portugal venceu três e empatou apenas um e, em solo nacional, somou dois triunfos, em 2009 apenas por 1-0, e em 2011, por 6-2, ambos realizados na Luz, palco do jogo de hoje.

Na sexta-feira, no último treino antes do embate com os bósnios, Martínez contou com um grupo já reduzido a 25 jogadores devido à dispensa do avançado Gonçalo Ramos, que abandonou os trabalhos devido a um problema na coxa direita, problema que também impede o jogador do Benfica viajar mais tarde para a Islândia.

Certo é o regresso de Diogo Costa à baliza portuguesa, em detrimento de Rui Patrício, após o selecionador nacional ter anunciado em conferência de imprensa que o guarda-redes é o 'n.º1' de Portugal.

A Bósnia-Herzegovina, que nunca esteve numa fase final de um Europeu (esteve no Mundial2014 no Brasil) e que recentemente garantiu a subida à Liga A da Liga das Nações, tem como selecionador Faruk Hadzibegic e o avançado Edin Dzeko (37 anos) e o médio Pjanic (33) são os nomes mais sonantes da equipa.

Portugal lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia-Herzegovina e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugar, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

O encontro entre Portugal e Bósnia-Herzegovina tem início agendado para as 19h45 e arbitragem do italiano Davide Massa.