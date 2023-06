Portugal tenta vitória na Islândia no jogo 200 de Cristiano Ronaldo

Portugal tenta esta terça-feira, em Reiquiavique, perante a Islândia, fugir na liderança do Grupo J e ficar mais perto do Euro2024 de futebol, no encontro que vai marcar a internacionalização 200 de Cristiano Ronaldo.

O capitão vai ser titular no Estádio Laugardalsvöllur, como foi anunciado na segunda-feira pelo próprio selecionador Roberto Martinez, numa partida em que Portugal procura o quarto triunfo no agrupamento e continuar totalmente vitorioso no caminho para o próximo Europeu.

Depois de 'despachar' no sábado a Bósnia-Herzegovina (3-0) no Estádio da Luz, em Lisboa, a seleção nacional vai viver apenas o seu terceiro duelo de sempre com os islandeses, segundo em Reiquiavique, depois do triunfo por 3-1 em outubro de 2010, na qualificação para o Euro2012, também no Estádio Laugardalsvöllur.

Este é primeiro encontro entre as duas nações desde a fase final do Euro2016, que Portugal viria a conquistar, com um empate (1-1) registado no jogo de estreia das duas equipas na competição que decorreu em França.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19h45 (18h45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A equipa das 'quinas' lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.