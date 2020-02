Portugal vence Alemanha no Torneio Internacional do Algarve de futebol de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu esta segunda-feira a sua congénere da Alemanha por 2-0, conseguindo o segundo êxito em outras tantas jornadas no Torneio Internacional do Algarve.

Em Lagos, Rodrigo Gomes foi o herói com golos aos 19 e 38 minutos, consumando um novo êxito depois dos 3-0 impostos à Coreia do Sul, no sábado.

No primeiro tento, o avançado do Sporting de Braga beneficiou de uma descoordenação do eixo central germânico para inaugurar o marcador.

Antes do intervalo, Rodrigo Gomes protagonizou um contra-ataque que apanhou a defesa contrária descompensada, atirando para o fundo das redes quanto o guarda-redes saiu de entre os postes.

Na quarta-feira, os pupilos de José Guilherme encerram o torneio com jogo frente à Espanha, bastando-lhe o empate para assegurar o triunfo no torneio.