Português assume departamento de comunicação da FIFA

Antigo responsável pela comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), iniciou esta segunda-feira funções em Zurique.

14:14

O português Onofre Costa assumiu esta segunda-feira o departamento de comunicação da FIFA, sucedendo no cargo ao francês Fabrice Jouhaud, anunciou o organismo que rege o futebol mundial.



De acordo com a FIFA, Onofre Costa, antigo responsável pela comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), iniciou funções esta segunda-feira em Zurique.



Fabrice Jouhaud liderava a comunicação da FIFA desde agosto de 2016.



Onofre Costa, de 45 anos, assessorou o atual presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino, nas eleições para o organismo vencidas pelo antigo secretário-geral da UEFA, em fevereiro de 2016, depois de ter liderado a comunicação da candidatura do ex-futebolista português Luís Figo ao mesmo cargo, tendo também integrado a comunicação da candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial2010.



Licenciado em Direito, foi jornalista da RTP. Depois tornou-se gestor do projeto na sociedade Euro2004, antes de assumir a direção de comunicação da FPF. Desempenhou ainda funções no comité de media da UEFA e, recentemente, era consultor de comunicação de várias entidades portuguesas e estrangeiras.



"Damos as boas-vindas a Onofre na direção, enquanto expressamos a nossa sincera gratidão a Fabrice pelos anos de bom trabalho e desejando-lhe sucesso nos desafios futuros", lê-se no comunicado da FIFA.



Uma das primeiras tarefas de Onofre Costa será a preparação do congresso eleitoral da FIFA, marcado para 05 de junho, em Paris, onde Infantino será reeleito, sem oposição, para um novo mandato de quatro anos.



A FIFA descreve o português como um "experiente executivo, com larga experiência na área administrativa no mundo do futebol".