Português Fábio Carvalho troca Fulham por Liverpool

O futebolista internacional português sub-21 Fábio Carvalho vai alinhar no Liverpool, a partir de 1 de julho, após terminar contrato com o Fulham, vencedor do Championship, anunciou esta segunda-feira o vice-campeão inglês.

"O Liverpool pode confirmar que o Fábio Carvalho vai juntar-se ao clube este verão. O atacante de 19 anos vai oficialmente completar a mudança para os 'reds' em 01 de julho", lê-se no sítio oficial do emblema de Anfield Road, que já conta com o também português Diogo Jota.

Fábio Carvalho foi um dos destaques do Fulham, que assegurou o regresso à Premier League e venceu o segundo escalão do futebol inglês, tendo marcado 10 golos e feito oito assistências nas 36 presenças na equipa comandada por Marco Silva.