Português Miguel Cardoso já não vai assumir o cargo de técnico do Santos FC, do Brasil.

Miguel Cardoso esteve muito próximo de assumir o cargo técnico do Santos FC, do Brasil, para a próxima época. No entanto, as negociações, que estavam bem encaminhadas, abortaram com contratação de Falcão para Coordenador Desportivo do clube que Pelé imortalizou. Miguel Cardoso esteve no Brasil, com a intermediação de João Pinto, da Previ-Investsoccer, nas últimas semanas. O técnico participou em várias reuniões com responsáveis do Santos FC e assistiu às últimas partidas do clube, inclusivamente da equipa de sub-20.O treinador regressou a Portugal, a equipa técnica já estava escolhida, mas as reuniões com Falcão, antigo jogador da selecção brasileira e da Roma, de Itália, realizadas via plataforma digital, não foram positivas. Segundo fonte próxima do técnico, Miguel Cardoso decidiu não se manter no projecto.Miguel Cardoso treinou o Rio Ave, na época 2021/22. Antes, esteve no AEK (Grécia), Nantes (França), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Deportivo (Espanha), Sporting, Sp. Braga, Académica, Belenenses, FC Porto e Sp. Espinho.