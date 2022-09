A seleção nacional de futebol feminino goleou ontem a Turquia (4-0) e garantiu o 2º lugar do Grupo H, com 22 pontos, carimbando o apuramento para o play-off do Mundial 2023, algo que acontece pela primeira vez na história da equipa das quinas.









Telma Encarnação, Kika Nazareth (que saiu lesionada), Tag (autogolo) e Andreia Faria marcaram os golos em Vizela, que deixam Portugal a sonhar com a presença no Mundial da Nova Zelândia e Austrália.

A equipa orientada por Francisco Neto vai ter de passar pelo menos por duas fases, a uma mão, até à fase final da competição. O sorteio realiza-se na sexta-feira.