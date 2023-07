Cada uma das 23 jogadoras da seleção nacional feminina de futebol que vai participar no Mundial, que tem início no dia 20 de julho, tem garantido um prémio mínimo de 27,2 mil euros.



Este é o valor que a FIFA destina, como pagamento direto, a cada uma das 736 jogadoras inscritas.



A verba cresce, naturalmente, à medida que as seleções vão avançado na prova.









