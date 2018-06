Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses atravessam 12 países até chegarem à Rússia

Amigos fizeram longa viagem até ao Mundial.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:50

Partiram a 21 de maio de Portugal e fizeram de carrinha uma longa viagem, por entre 12 países, até Moscovo. Carlos Brum, 61 anos, da ilha Terceira, e Pedro Lobito, de 45 e de Lisboa, já estão em Saransk e a viatura - devidamente decorada com recordações de outras provas - tem sido um sucesso.



Aliás, o estacionamento foi de luxo, bem próximo da catedral ortodoxa símbolo da cidade, com permissão da polícia, que até ofereceu água.



"Trouxemos chouriços e vinho, e fazemos festas com todos antes dos jogos", contou Carlos Brum. "A carrinha é bem mais confortável do que muitos apartamentos", acrescenta Pedro Lobito, entre mais duas fotos com turistas. Para ajudar nas despesas - 2 mil € só em gasolina - têm vendido cachecóis, o que, em Moscovo, deu problemas com as autoridades.



A viagem seguiu. Destino: a final.



SAIBA MAIS



2006

Foi o ano em que acabou a construção da catedral ortodoxa em honra de Teodoro Ushakov, um antigo comandante da Marinha. É o principal monumento da pequena cidade de Saransk e ao seu lado encontra-se a FIFA Fan Zone.



Autocarro já foi

O autocarro que transporta a seleção portuguesa até aos estádios do Mundial já se encontra em Saransk. Chegou ontem e estacionou logo junto à unidade hoteleira em que a equipa ficará instalada até ao encontro com os iranianos.