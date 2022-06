Dez jovens jogadores portugueses integram a lista inicial de 100 que estão nomeados para o prémio Golden Boy, um galardão que distingue anualmente o futebolista mais promissor abaixo dos 21 anos a alinhar na Europa.

Esta lista está a votação e será reduzida para um grupo de 20 finalistas de onde sairá o vencedor. O Benfica coloca entre os 100 mais promissores três campeões europeus da Youth League, os portugueses Diego Moreira e Henrique Araújo e ainda o italiano Cher Ndour, médio das águias que esteve na conquista europeia. Também Paulo Bernardo, que alinhou em 24 jogos pela equipa principal, está na lista. Do campeão nacional, FC Porto, está Francisco Conceição, que fez 33 jogos.





Já do Sporting entram o lateral Nuno Mendes, agora no PSG, os avançados Tiago Tomás e Joelson Fernandes, cedidos ao Estugarda e Basileia, e Rodrigo Ribeiro. Nesta lista, destaque para o vencedor do ano passado Pedri (Barcelona), Ansu Fati (Barcelona), Elanga (M. United), Jude Bellingham (B. Dortmund) e Camavinga (Real Madrid).