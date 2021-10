Liverpool e Manchester City empataram este domingo a duas bolas num jogo que teve uma meia hora final de loucos. Com quatro portugueses em campo desde o apito inicial, o primeiro golo só surgiu aos 59 minutos, mas, depois disso, o marcador sofreu mais três alterações, até ao 2-2.





Sem surpresas, Guardiola escalou Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no onze do City. Do outro lado, Klopp apostou em Diogo Jota a titular, ao lado de Mané e Salah. E o egípcio acabou por ser a figura em maior destaque. Assistiu Mané para o 1-0 (59’) e depois fez o segundo golo dos reds (76’), numa jogada individual em que passou por vários adversários. Pelo meio, Foden marcou (69’) para os citizens e depois De Bruyne (81’) fechou o resultado.