Os portugueses são claramente a favor da continuidade do VAR no futebol, mas desejam melhorias na aplicação desta ‘ferramenta’. Esta é a conclusão de uma sondagem Intercampus para o CM e a CMTV.

Portugueses querem melhorias no VAR



Sobre o tema do VAR, que tem gerado forte polémica neste início de época futebolística, foram colocadas duas perguntas aos inquiridos deste estudo.









Ver comentários