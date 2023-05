Possíveis festejos do Benfica obrigam restauração do Marquês a fechar às 16h00 de sábado

Os restaurantes e bares situados no Marquês de Pombal, em Lisboa, vão ter de fechar a partir das 16h00 de sábado. Em causa estão os possíveis festejos do título, caso o Benfica vença o campeonato de futebol.



Fonte da Câmara Municipal de Lisboa confirmou ao CM o encerramento dos bares e restaurante, como medida preventiva da Polícia de Segurança Pública. "A PSP, no âmbito das suas competências, impõe esta medida de segurança para o (possível) evento".



Recorde-se que também a Feira do Livro, que abriu ao público esta quinta-feira, vai ter de encerrar mais cedo, às 17h00, devido às celebrações esperadas.





O Benfica defronta, este sábado, às 18h00, o Santa Clara. Caso vença o jogo, o clube das águias vence o campeonato nacional.Contudo, se o Benfica perder ou empatar, o FC Porto pode sagrar-se campeão. Conheça aqui todos os cenários possíveis.