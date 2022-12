A possível venda de Pedro Porro, em janeiro, será a fonte de financiamento para a SAD do Sporting atacar o mercado, com vista ao reforço do plantel. A saída do lateral afigura-se como cenário cada vez mais provável e o jornal AS avança que o emblema de Alvalade e o Tottenham já conversam.



Segundo aquele diário espanhol, o Tottenham admite chegar aos 30 milhões de euros.









